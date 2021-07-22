Джакарта, 22 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. По суточной смертности от COVID-19 Индонезия вышла на первое место в мире, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии за сутки от COVID-19 умерли 1383 человека. Всего эпидемия унесла жизни 77 583 жителей Индонезии.

Согласно данным Worldometer, Индонезия обогнала Бразилию по суточной смертности от COVID-19. В Бразилии за сутки скончались 1302 ковид-пациента.

Кроме того, Индонезия занимает пятое место в мире после Бразилии, США, Великобритании и Индии по суточному приросту носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что ещё 18 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за границей.