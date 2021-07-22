Москва, , 11:22 — REGNUM Москва развивается самым динамичным образом, поэтому через пять лет она станет «другим городом». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с кандидатами в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Можно смело говорить, что Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться. Причём активно развиваться. Причём не просто так активно-активно, а просто самым динамичным образом в мире, — сказал Собянин. — Очень мало мировых городов могут сравниться с нами — с динамикой, с темпами развития. Мы через пять лет уже живём в другом городе. И вот через пять лет будем снова в другом городе жить».

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Мэр пообещал, что «новый» город будет более продвинутым и комфортным, и выразил надежду, что он станет и более любимым для москвичей.

Собянин также обратил внимание, что «Единая Россия» подвергается целенаправленной критике «со всех сторон», поэтому на предстоящих выборах в Госдуму особенно важно располагать доверием людей.