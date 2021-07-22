Москва, 22 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Москва развивается самым динамичным образом, поэтому через пять лет она станет «другим городом». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с кандидатами в депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Можно смело говорить, что Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться. Причём активно развиваться. Причём не просто так активно-активно, а просто самым динамичным образом в мире, — сказал Собянин. — Очень мало мировых городов могут сравниться с нами — с динамикой, с темпами развития. Мы через пять лет уже живём в другом городе. И вот через пять лет будем снова в другом городе жить».

Читайте также: Собянин о состоянии старых поликлиник: «Легче снести»

Мэр пообещал, что «новый» город будет более продвинутым и комфортным, и выразил надежду, что он станет и более любимым для москвичей.

Собянин также обратил внимание, что «Единая Россия» подвергается целенаправленной критике «со всех сторон», поэтому на предстоящих выборах в Госдуму особенно важно располагать доверием людей.