Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Не менее 80% работников сферы образования Ленинградской области должны быть привиты к новому учебному году. Об этом 22 июля на заседании правительства Ленобласти сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По словам Тарасова, к 21 июля привито уже 39% работников сферы образования в регионе.

«В том числе по образовательным организациям, которые подведомственны комитету по образованию — 52,3%, по муниципальным — 36,7%. Наилучшие темпы вакцинации в Лужском — 54,4%, а также Подпорожском, Тихвинском и Сланцевском районах», — заметил Тарасов.

Заметим, что в настоящее время в системе образования Ленобласти работает 24 909 педагогических работников, из них 10 793 — учителя общеобразовательных организаций. В новом учебном году в региональную систему образования придет 300 молодых педагогов и специалистов.

Всего в Ленобласти к 22 июля вакцинировано от коронавируса 380 737 человек. За 21 июля в регионе прошли вакцинацию 12 596 человек.