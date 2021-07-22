Москва, , 11:13 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международные террористы после поспешного вывода Соединёнными Штатами и НАТО своего военного контингента из Афганистана всё больше укрепляют свои позиции в республике. Об этом 22 июля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

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«Некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную «горячую точку», — сообщил в беседе с РИА Новости дипломат.

Он подчеркнул, что талибами (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ) практически полностью контролируется граница с Таджикистаном.

«Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Так, из зон боевых действий на Ближнем Востоке и севере Африки к Афганистану стягиваются иностранные боевики, отметил Руденко.

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По его словам, складывающаяся ситуация несёт прямую угрозу для Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что под контролем радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся около половины окружных центров в Афганистане. По его словам, речь идёт о более чем 200 населённых пунктах. Из них 34 являются крупнейшими городами.