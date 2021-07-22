Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Из-за сильного ветра кронштадтская часть репетиции Главного военно-морского парада 22 июля перенесена из Кронштадтского рейда подальше от берега, в акваторию Финского залива.

Корабли-участники парада на репетиции ВМФ России

«Такое решение принято, чтобы не подвергать опасности корабли», — сообщил источник издания «Фонтанка» в ВМФ России.

Невская часть парада, с прохождением кораблей по реке и пеших подразделений на набережной, пройдет без изменений, морская авиация также готовится принять участие в генеральной репетиции парада.

Напомним, сам парад состоится 25 июля в День ВМФ России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада