Токио, 22 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Случаев заражения коронавирусом среди российских спортсменов, находящихся в Олимпийской деревне в Токио, нет. Об этом 22 июля заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции.

Olympic.ru Станислав Поздняков

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«Случаев ковид-инфицирования среди российских спортсменов в Олимпийской деревне нет», — сказал Поздняков.

Он отметил, что в команде все здоровы, а медицинский центр работает над восстановительными процедурами и рецидивами старых травм.

В настоящее время в Олимпийской деревне в Токио проживают 193 российских спортсмена.