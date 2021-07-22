Ла-Пас, 22 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. С задержкой поступит в Боливию второй компонент российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом, как сообщает ИА «Красная Весна», рассказал 21 июля заместитель министра внешней торговли страны Бенхамин Бланко.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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Как уточнил Бланко, о точной дате поставки второго компонента российского препарата станет известно на следующей неделе. При этом он добавил, что период между получением первой и второй доз вакцины может составлять до 180 дней.

«На встречах с Российским фондом инвестиций, которые мы проводили на этой неделе, нам указали, что поставка этих 200 тыс. вторых доз, которые мы должны были начать вводить с 23 июля, задерживается на некоторое время. Мы еще не знаем точные даты, надеемся, что первые партии доз, которые нам необходимы, нам пошлют на следующей неделе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на прошлой неделе в Австралии было зафиксировано еще два летальных исхода в результате редкого нарушения свертываемости крови после получения первой дозы вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.