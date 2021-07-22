Лос-Анджелес, США, 22 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер документального сериала «НЛО» (UFO), продюсером которого выступает известный кинематографист Джей Джей Абрамс. Ролик был опубликован 21 июля на YouTube-канале Showtime.

tombud НЛО

В проекте также принимает участие писатель, кинопродюсер и бывший помощник государственного прокурора штата США Нью-Джерси Глен Зиппер. Авторы фильма решили исследовать тему НЛО, а также разобраться в том, какое отношение к ней имеет правительство США, крупные частные компании и вооружённые силы страны.

Шоу будет состоять из четырёх эпизодов, его премьера состоится 8 августа 2021 года на телеканале Showtime. Зрители знают Джей Джей Абрамса по работе над фантастическими фильмами франшиз «Звездный путь» и «Звёздные войны», он также выступал в качестве продюсера картин «Монстро», «Кловерфилд, 10» и «Парадокс Кловерфилда».