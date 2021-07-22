Канберра, 22 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В настоящее время большая часть населения Австралии проживает на территориях, затронутых введенными из-за пандемии локдаунами. По оценкам казначейства, один такой день обходится экономике в 300 миллионов австралийских долларов ($221 млн). Об этом 22 июля написала газета The Sydney Morning Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Согласно данным Статистического бюро Австралии, только за две недели количество людей, занятых на предприятиях Сиднея, сократилось почти на 2%. Такое падение привело к тому, что количество трудоустроенных жителей города снизилось до уровня конца января.

Все штаты и территории за последние две недели зафиксировали снижение зарплат: в Северной территории оно составило 1,4%, в агломерации Большого Брисбена — 1,3% и в районе Большого Мельбурна — 0,8%.

Однако Большой Сидней, где локдаун длится уже четвертую неделю, подряд пострадал больше всех — зарплаты там сократились на 4%.

В июне уровень безработицы в Австралии упал до 4,9%. Однако некоторые экономисты, пишет издание, предсказывают, что в июле он снова превысит отметку в 5% в результате введенных локдаунов.