Джакарта, 22 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что ещё 18 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили во Вьетнаме и Испании. Во Вьетнаме выявили 14 случаев заражения, а в Испании — четыре случаи.

Всего коронавирусом за границей заразились 5419 граждан Индонезии, 215 человек умерли, а 749 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 8 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.