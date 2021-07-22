Сидней, Австралия, 22 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Незначительное большинство жителей Нового Южного Уэльса считают, что власти штата слишком медленно подошли к тому, чтобы ввести локдаун в Сиднее. Однако данное решение не нанесло серьезный ущерб электоральному рейтингу премьер-министра штата Глэдис Бережиклян, поскольку избиратели уверены, что Новый Южный Уэльс был хорошо подготовлен к вспышке коронавируса. Об этом 22 июля написала газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на данные соцопроса.

Оперный театр. Сидней

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Согласно данным опроса, проведенного в два этапа для издания компанией Resolve Strategic, Бережиклян остается предпочтительным кандидатом на занимаемой ею должности премьер-министра, получая 55% голосов опрошенных. Однако избиратели также считают, что ее правительству следовало сделать больше для поощрения граждан пройти вакцинацию.

Так, респондентов спросили, не слишком ли медлило правительство штата с введением локдауна в Сиднее. 56% ответили утвердительно. 52% респондентов заявили, что правительству следовало более активно призывать людей к вакцинации.

За месяц рейтинг Бережиклян сократился всего на 2 процентных пункта — с 57% до 55%.

В опросе Resolve Strategic, проводимом в течение июня-июля, приняли участие 1 100 жителей Нового Южного Уэльса, обладающих правом голоса.