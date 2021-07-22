Сидней, Австралия, 22 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Жители агломерации Большого Сиднея могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями, поскольку количество новых случаев заражения коронавирусом в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) продолжает бить рекорды. В ходе пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян подтвердила, что ограничения «несомненно» будут продлены. Об этом 22 июля сообщил телеканал Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

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Напомним, что действующий локдаун в районе Большого Сиднея действует до 30 июля. Однако с учетом того, подчеркивают журналисты, что количество ежедневных случаев заражения по-прежнему превышает 100 человек в сутки, а власти полны решимости довести количество случаев «как можно ближе к нулю», маловероятно, что локдаун будет снят к этому времени.

С момента начала новой волны пандемии коронавируса месяц назад в Новом Южном Уэльсе зарегистрировали более 1 400 случаев коронавируса, за последние сутки в регионе выявили еще 124 новых случая.

В свою очередь премьер-министр штата Бережиклян заявила, что ограничения после 31 июля «несомненно» останутся.

«Однако о том, насколько они будут жесткими, мы сказать не может, пока не получим больше информации», — отметила Бережиклян перед журналистами.