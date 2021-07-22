Афины , 22 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Во время митингов против вакцинации от COVID-19 в Афинах произошли столкновения протестующих с полицейскими. Об этом 22 июля сообщает ИА «Красная Весна».

Xinhuanet.com Греция

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По данным полиции, 21 июля около 18:00 (совпадает с мск) в Афинах на площади Синтагма собрались около 3500 человек, которых созвали туда «различные организации» для борьбы за свободу и достоинства, против «разделения граждан» и «диктаторских методов правительства».

После этого они не подчинились требованию правоохранителей освободить проезжую часть проспекта Амалиас, а часть из их стала бросать в полицейских камни. Затем полиция задействовала слезоточивый газ и водометы. Также утверждается, что после этого группа людей напала на женщину и ранила ее, после чего был задержан один человек.

Отметим, ранее в правительстве Греции заявили, что власти страны собираются ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников некоторых профессий.