Москва, 22 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

«22 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в сообщении.

Данная жалоба, как отметили в ведомстве, относится к событиям, последовавшим после государственного переворота в Киеве в 2014 году: «Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины».

В документе перечисляются следующие пункты:

— ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в г. Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в г. Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой «антитеррористической операции»;

— практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы средств массовой информации, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан;

— политика дискриминации русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей;

— политика дискриминации российских компаний и предпринимателей;

— гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;

— лишение жителей отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти;

— блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;

— нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;

— крушение самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий и гибель 298 человек — всех пассажиров и членов экипажа;

— отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.

Россия требует от ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.