Канберра, 22 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. На прошлой неделе в Австралии было зафиксировано еще два летальных исхода в результате редкого нарушения свертываемости крови после получения первой дозы вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 22 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Управление терапевтических товаров Австралии подтвердило в своем еженедельном отчете от 22 июля, что 44-летний мужчина из Тасмании и 48-летняя женщина из Виктории умерли после вакцинации. В обоих случаях подтверждено наличие тромбоза с синдромом тромбоцитопении, который был вызван ответом иммунной системы на введение вакцины.

Подчеркивается, что с начала внедрения вакцины AstraZeneca в Австралии было зарегистрировано всего пять случаев смерти в результате побочных эффектов. Данная цифра резко контрастирует с тем, что в стране на данный момент было поставлено свыше 6,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca.