Симферополь, 22 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 21 июля, сообщалось о 404 новых носителях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — привёл данные на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

За сутки выздоровевшими признаны 413 человек, скончались восемь пациентов с ковидом. В больницах с коронавирусом и пневмонией остаются 3 170 человек, дома лечатся 3 554 пациента.

Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 56 365 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 095 человек, 1 677 человек скончались.