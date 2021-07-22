Канберра, 22 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. 22 июля власти австралийского штата Квинсленд приняли решение о полном закрытии границы с самым густонаселенным штатом страны Новым Южным Уэльсом. Поводом послужило ухудшение ситуации с коронавирусом в соседнем регионе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Граница штата будет полностью закрыта в ночь на 23 июля. В то же время за прошедшие сутки в Квинсленде не было выявлено ни одного случая заражения.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра штата Стивен Майлз в ходе пресс-конференции заявил, что с 23 июля число участников собраний в частных домовладениях будет увеличено с нынешних 30 до 100 человек. Масочный режим в штате сохранится еще семь дней.

Ограничение по числу участников собраний вне помещений снимается полностью. Ограничение на посещение родственников в больницах и домах престарелых будет также отменено.

Отмечается, что именно ради послабления карантина правительство Квинсленда пошло на полное закрытие границы с Новым Южным Уэльсом.