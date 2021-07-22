Москва, 22 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В России темпы роста потребительской задолженности будут снижаться, а просроченная задолженность со временем стабилизируется в пределах 7−7,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Кредит

«Центральный банк предпринимает серьезные усилия для недопущения перегрева экономики, — сказал Твердохлеб. — Об этом говорит и ключевая ставка, и различные регуляторные действия, в том числе по оценке заемщиков (на фоне роста суммы задолженностей увеличивается и доля отказов по кредитам из-за более ответственного отношения банков к платежеспособности заемщика). Можно ожидать, что темпы роста потребительской задолженности будут снижаться, а просроченная задолженность со временем стабилизируется в пределах 7−7,5%».

Кроме того, он уточнил, что в ближайшее время в РФ в приоритете будет ипотечное кредитование, потому что на решение жилищной проблемы как социальной направлено множество программ и усилий правительства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по мировым меркам уровень закредитованности населения РФ низкий.