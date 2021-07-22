Сидней, Австралия, 22 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. 22 июля власти Нового Южного Уэлься, расположенного на юго-востоке Австралии, выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. В ходе пресс-конференции премьер-министра штата Глэдис Бережиклян заявила, что эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Растущие цифры по количеству новых случаев заражения появляются на фоне рекордного уровня тестирования на коронавирус. Так, за прошедшие сутки на SARS-CoV-2 в Новом Южном Уэльсе были протестированы более 85 тысяч человек.

«Но опять же, нет сомнений в том, что мы ожидаем, что количество случаев заболевания будет продолжать расти, прежде чем оно начнет снижаться. И нам нужно к этому готовиться», — отметила Бережиклян в своем, как пишут журналисты, «мрачном прогнозе».

«Это действительно также означает, что количество случаев госпитализаций в больницы будет расти», — добавила премьер-министр страны.