Москва, 22 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. По мере роста ставок по депозитам (а к этому может привести рост ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время) интерес к этим вкладам как к форме сбережения будет усиливаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Доходы по валютным вкладам сейчас достаточно низкие, и доходность по депозитам сопоставима с доходностью в валюте. Имея реальные доходы в рублях и относительно стабильный курс, люди выбирают хранить деньги в рублях. Это выгоднее, — сказал он. — Выгода валютных сбережений в относительно меньшем снижении их реальной ценности, нежели при сохранении средств в рублях. Но валютные сбережения при этом менее ликвидны: чтобы оплатить товар, необходимо сперва обменять валюту и лишь после этого совершить покупку. При таком сценарии валютные сбережения могут терять в рублевой стоимости из-за невыгодного обменного курса».

Как подчеркнул Твердохлеб, в настоящее время рынок также предоставляет достаточно много инструментов грамотного сбережения и инвестирования денежных средств.

«В частности индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и брокерские счета, на которые наблюдается повышенный спрос со стороны населения. Один из плюсов сбережения через участие в работе рынка ценных бумаг — особые условия по возврату налоговых вычетов, которые привлекают интерес потребителей», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России валютные депозиты используются как инструмент накопления, а не извлечения дохода.