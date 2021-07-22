В Дании рекомендовали проходить вакцинацию от COVID-19 беременным
Копенгаген, 22 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал проходить вакцинацию от COVID-19 кормящим матерям и беременным женщинам при сроке беременности более трех месяцев. Об этом, как сообщает ИА «Красная Весна», заявил 22 июля глава Национального совета здравоохранения Сорен Брострем.
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«Вакцинация абсолютно безопасна как для матери, так и для ребенка. Никаких признаков преждевременных родов или отрицательного влияния вакцины на эмбрион не выявлено», — заявил он.
Также он уточнил, что на изменения в рекомендациях по прививкам от нового заболевания оказали влияние результаты исследования, которые были проведены в США и в которых принимали участие 130 тысяч беременных женщин на разных сроках беременности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Индонезия получила 8 млн доз вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac.