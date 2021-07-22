Джакарта, 22 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Индонезия получила 8 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает Kompas.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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Новую партию вакцины против коронавируса доставили в Джакарту 22 июля.

Власти Индонезии намерены прививать по 2 000 000 человек в день в августе этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения, в Индонезии выявили 868 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.