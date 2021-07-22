Варшава, 22 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба сделали совместное заявление по поводу строительства российско-германского газопровода «Северный поток — 2». Оно опубликовано на официальном сайте МИД Польши.

Nord Stream 2. Paul Langrock Северный поток — 2

В документе содержатся призывы к США и Германии, чтобы они «приняли меры для поиска адекватного ответа на новый кризис безопасности в восточноевропейском регионе, единственной угрозой для которой является Россия».

«Украина и Польша будут сообща работать над противодействием запуска газопровода «Северный поток — 2», пока США, Германия, а также другие страны Запада не разработают пути противодействия российской угрозы для стран Восточной Европы», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что газопровод якобы является угрозой энергетической безопасности Украины и Польши.

«Мы сожалеем, что Германия выступает за создание и эксплуатацию данного проекта, не задумываясь про последствия для своих союзников на востоке», — заключают дипломаты.