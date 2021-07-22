Москва, 22 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В структуре центрального аппарата МЧС России создан департамент имущественных отношений, который возглавил уроженец Калмыкии Мерген Пашнанов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

08.mchs.gov.ru Мерген Пашнанов

Основная задача структуры — реализация распорядительных функций и полномочий собственника федерального имущества, принадлежащего территориальным органам и организациям, подведомственным МЧС России.

Ранее Мерген Пашнанов возглавлял финансово-расчётный центр МЧС России.