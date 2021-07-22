Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В акватории реки Нева в центре Петербурга и в акватории Большого Кронштадтского рейда на Финском заливе 22 июля проходит генеральная репетиция торжественного прохождения боевых кораблей-участников Главного военно-морского парада.

ВМФ России Корабли в кильватерном строю в Кронштадте

В тренировке участвуют надводные корабли, подводные лодки и катера различных классов, в ближайшие минуты к ним присоединится морская авиация ВМФ. На берегу торжественный марш в последний раз перед парадом отрепетируют пешие подразделения ВМФ.

В Главном военно-морском параде 25 июля в Санкт-Петербурге будет участвовать более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий».

"Впервые в Главном военно-морском параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Также в линии статического показа в Кронштадте примут участие атомные подводные ракетные крейсеры «Орел» и «Вепрь», — особо отметили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В числе надводных кораблей в параде участвуют большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Историческую часть парада возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам петровского времени. В воздушной части парада примут участие более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, палубные истребители Су-33, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Напомним, в связи со сложной эпидемической обстановкой, Главный военно-морской парад будет проводиться без зрителей, только с участием приглашенных гостей.