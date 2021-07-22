Вашингтон, 22 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. У одного из официальных представителей Белого дома и сотрудника спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси (штат Калифорния) тесты на коронавирус показали положительные результаты после их встречи на минувшей неделе с демократами из штата Техас. Об этом 20 июля сообщило ИА «Красная Весна».

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Уточняется, что, по данным Axios, оба чиновника ранее прошли вакцинацию от COVID-19 и потому у них наблюдаются легкие симптомы.

При этом на минувшей неделе сотрудник спикера палаты представителей Конгресса США помог провести делегацию законодателей-демократов из Техаса в Капитолий. Также эти сотрудник спикера американской палаты представителей и чиновник Белого дома присутствовали 14 июля на одном приеме на крыше отеля Eaton DC.

Кроме того, уточняется, что шесть из этих законодателей, прилетевших в Вашингтон, чтобы сорвать голосование в законодательном собрании Техаса об изменении законов штата о голосовании, после этого также сдали положительный тест на SARS-CoV-2, причем трое из них сразу после прибытия из Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая отказались от плана так называемой второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).