Москва, 22 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Доля подержанных автомобилей иностранных марок составила 76% от всего объема проданных в России за январь — май 2021 года машин с пробегом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иномарки

Доля российских автомобилей с пробегом на рынке РФ составила соответственно 26%. Таким образом, на каждые три иномарки с пробегом в России приходится один отечественный автомобиль.

Аналогичное соотношение наблюдается в Уральском федеральном округе. В Центральном и Сибирском ФО подержанные машины иностранных марок приобретают в четыре раза больше, чем российских автомобилей. При этом на Дальнем Востоке зафиксировано наибольшее соотношение 24:1.

Доля иномарок с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге составляет 92%. На вторичном авторынке Северного Кавказа ситуация несколько иная. Там доля машин иностранных марок составляет всего 47%, а отечественных — 53%.

Напомним, с января по июнь 2021 года на российском авторынке было продано на 34% больше иномарок, чем за тот же период прошлого года. Всего за отчетный период в России было продано 633 552 авто иностранных марок.

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