Москва, 22 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Вредное вещество — стирол — обнаружено в одном из образцов женского нижнего белья в количестве, почти в десять раз превышающем норму. Об этом говорится в опубликованном 22 июля сообщении Роскачества.

В магазине одежды

Эксперты исследовали женские трусы 20 отечественных и зарубежных брендов. У них не возникло замечаний к следующей продукции: «Дефиле», Palmetta, Comazo, Uniqlo, Triumph, H&M, Intimissimi, Calvin Klein и Victoria's Secret.

«В трусах ТМ Incanto содержание стирола составило по результатам исследования 0,019 мг/м3, то есть почти в 10 раз выше нормы», — отметили в Роскачестве.

Эти трусы изготовили в Китае, они продаются в России по 850 рублей. По словам экспертов, предлагать такую продукцию в магазинах нельзя. Стирол применяется при обработке тканей или резинок, но если его много, он может раздражать кожу.

Нарекания также вызвали трусы брендов Incanto, Kiabi, Deceо, Innamore, Women'secret, Oysho, Tezenis, Milavitsa и «Дикая орхидея» за низкую гигроскопичность.

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