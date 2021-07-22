Цинциннати, США, 22 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Вакцинация разработанными препаратами позволяет предохранить от всех известных штаммов коронавируса, в том числе от «Дельты». Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с общественностью в городе Цинциннати (штат Огайо), которую вёл телеканал CNN.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Вакцины справляются с любым вирусом, в том числе со штаммом «Дельта», который легче передается и является более смертоносным для тех, кто не прошёл вакцинацию. Вы не заболеете СOVID-19, если прошли вакцинацию», — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее газета Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме сообщила, что новый рост заболеваемости COVID-19 в США может привести к тому, что американцев снова попросят носить защитные маски, даже если они прошли вакцинацию.

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Этот шаг станет нежелательным для президента США Джо Байдена, поскольку обрушит его усилия «по убеждению американцев в том, что вирус отступает».