Вена, 22 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Австрии для ночных заведений вводится ряд новых ограничений. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Ночной клуб

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Так, с сегодняшнего дня, 22 июля, вход в ночные клубы страны будет разрешён только тем гражданам, которые могут предоставить отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации. При этом подтверждение о перенесённой инфекции или наличие антител больше не будет являться основанием для входа в заведение.

Такие меры власти Австрии приняли в связи с ухудшением эпидемической ситуации и высокой скоростью распространения коронавируса.

При этом в стране также вводятся некоторые послабления антиковидных мер. Так, в восьми федеральных землях маски перестают быть обязательным атрибутом. При этом правило продолжит действовать в магазинах для повседневных нужд (в супермаркетах, на заправках, в банках).

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Австрии был зафиксирован резкий рост числа выявленных подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки 14 июля было выявлено 332 новых носителя SARS-CoV-2, при этом сутками ранее их было выявлено в Австрии только 218.

В общей сложности от последствий COVID-19 в стране скончались более 10,7 тысячи человек.