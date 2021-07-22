Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 35 982 человека. Это более чем на семь с половиной тысяч человек больше, чем было протестировано сутками ранее, сообщили 22 июля в городском оперштабе.

(сс) Belova59 Лаборатория

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Кроме того, за последние сутки специалисты колл-центров обработали 20 016 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 21 июля в Петербурге было выявлено 1939 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.