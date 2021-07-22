Токио, 22 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На летних Олимпийских играх в Токио выявили коронавирус у двух спортсменок из Чили и Нидерландов. Они сообщили об этом 21 июля на своих страницах в соцсетях, передает ИА «Красная Весна».

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«Я чувствую столько печали, тоски, разочарования <…> меня это сильно злит, и я считаю несправедливым, что моя мечта рушится после стольких жертв», — написала в Instagram чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре.

Также скейтбордистка из Нидерландов Кэнди Джейкобс указала, что она «убита горем» после того, как ее отправили в карантин.

«Мне нужно время, чтобы мое разбитое сердце зажило и оправилось от этого. Поехали в Париж 2024», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на летних Олимпийских играх в Токио выявили 12 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.