Москва, 22 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве услугу по ревакцинации от коронавирусной инфекции начали проводить все прививочные пункты, сообщает 22 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

NIAID Вакцинация

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«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», — приводит портал слова вице-мэра Москвы Анастасии Раковой.

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Уточняется, что проведение повторной вакцинации рекомендовано через полгода после первой прививки.

Ракова также рассказала, что в столичных домах для престарелых началась ревакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, для жителей Пензенской области доступна повторная вакцинация против коронавирусной инфекции, информирует региональный минздрав.