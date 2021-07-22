Гуйян, Китай, 22 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая намерена увеличить долю «зеленой экономики» в своем валовом региональном продукте (ВРП) до 45% в этом году, согласно данным комиссии по развитию и реформам регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая продукция

Гуйчжоу еще в 2016 году стала одной из первых национальных пилотных зон экологической цивилизации в Китае. Являясь провинцией с наибольшим количеством объектов всемирного природного наследия в стране, Гуйчжоу выступает в качестве экологического барьера в верховьях рек Янцзы и Жемчужной реки и в последние годы придерживается концепции высококачественной, экологически чистой и низкоуглеродной модели развития.

В 2020 году на долю зеленой экономики приходилось примерно 42% ВРП провинции. Власти региона пояснили, что «зеленая экономика» — это экономика, которая способствует устойчивому росту и улучшению благосостояния людей. Она основан на энергосбережении и сохранении окружающей среды, демонстрируя гармонию и общее процветание между людьми и природой.

Провинция стремится увеличить долю зеленой экономики в своем ВРП более чем до половины к 2025 году.