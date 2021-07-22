Москва, 22 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского об украинском транзите российского газа после 2024 года не планируются в обозримом будущем. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Bnews.kz Газовый транзит

Путин 21 июля обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность продления транзитного соглашения между Газпромом и украинским «Нафтогазом» после 2024 года. В связи с этим у представителя Кремля спросили, планируются ли контакты Путина и Зеленского на эту же тему.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия в настоящее время достраивают газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ.

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