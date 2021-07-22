Воронеж, 22 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Воронежской области прирост заболевших ковидом среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет составил 30% за неделю, данные 21 июля на заседании регионального оперштаба предоставил руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В целом за неделю прирост заболеваемости ковидом в Воронежской области составил 14%, основная часть заболевших — люди от 18 до 65 лет. Как пояснил Механтьев, это говорит о несоблюдении масочного режима, социальной дистанции в помещениях и общественном транспорте.

Рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет за прошедшую неделю составил 19,7%, а среди подростков 15−17 лет — на 30%. Такой рост среди подростков Механтьев объяснил, тем, что большое число старшего возраста школьников днём и вечером проводят время в торговых центрах.

Всего на 21 июля в регионе подтверждено 99 258 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 93 102 человека, скончались 4 179 пациентов.