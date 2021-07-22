Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За время массовой вакцинации в Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 1 212 653 человека, из них 845 030 человек полностью завершили цикл вакцинации, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Кроме того, первично ревакцинированы 552 человека, а 19 человек уже закончили полный цикл ревакцинации. Суточное число прививок первым и вторым компонентом вакцины в Петербурге составляет более 28,5 тысяч.

За время прививочной кампании в город поступило 1 357 822 комплекта вакцины. Запас вакцины на 21 июля составил 144 617 комплектов из двух доз.

В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.