Токио, 22 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. За последние сутки на летних Олимпийских играх в Токио выявили 12 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.

江戸村のとくぞう Перед олимпийским стадион. Токио

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Уточняется, что в это число входя два зарубежных спортсмена и еще десть заразившихся из числа подрядчиков и персонала.

Также уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 на летних Олимпийских играх в Токио стало составлять 91.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава правительства Японии Синдзо Абэотказался от посещения церемонии открытия Олимпиады в Токио.