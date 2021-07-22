Воронеж, 22 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Очаги коронавируса подтверждены в трёх детских летних оздоровительных учреждениях Воронежской области по информации территориального управления Роспотребнадзора на 21 июля.

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Случаи заражения коронавируса подтверждены в образовательно-оздоровительном центре «Ласточка» в Павловском районе (трое сотрудников), в детском оздоровительном лагере «Радуга» в Грибановском районе (четыре сотрудника), в детском оздоровительном лагере «Костёр» в Воронеже, где также подтверждено четыре случая. Носителей выявили при плановом лабораторном обследовании, уточнили «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаг коронавируса был выявлен в Борисоглебском психоневрологическом диспансере, где подтверждено 28 случаев заражения.