Париж, 22 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Сети появились дизайнерские рендеры новой версии гиперкара Peugeot 9X8 Le Mans для дорог общего пользования. Изображения автомобиля размещены на сайте Motor1.

Motor1 Peugeot 9X8

Ранее автопроизводитель Peugeot обнародовал рендерное изображение гоночной версии гиперкара 9X8. При этом в компании исключили возможность разработки версии такого авто для дорог общего пользования. Тем не менее дизайнер Камилле де Бастиани нарисовал «уличный» 9X8.

Под капотом такой машины должен был бы располагаться 2,6-литровый гибридный турбомотор V6 мощностью 670 «лошадей». От силового агрегата крутящий момент передаётся на заднюю ось через семискоростную секвентальную коробку передач.

С «движком» сочетается электродвигатель производительностью 268 л. с. Общая же мощность гибридного агрегата составляет более 900 л. с.

Ранее компания Peugeot представила в Британии свой самый бюджетный фургон e-Rifter. Мощность его электродвижка составляет 134 л. с. Эта модель станет прямым конкурентом Renault Kangoo ZE и Mercedes EQT.

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