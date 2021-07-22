Астана, 22 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 5708 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 509 998.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 5180 .

При этом уточняется, что на данный момент в стране 67 475 человек лечатся от нового заболевания, из которых 20 526 находится в стационарах.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 5116 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.