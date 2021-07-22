Иваново, 22 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Специальный реестр предприятий, в которых все находящиеся на рабочих местах сотрудники имеют медицинские документы о наличии антител или прохождении курса вакцинации против коронавирусной инфекции, создадут в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующие изменения 21 июля внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

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Реестр будет размещён на сайте правительства региона. Для того, чтобы включить в него предприятие, руководитель либо частный предприниматель должен предоставить в правительство Ивановской области заявку и копии документов, подтверждающих наличие у всех работников антител или прохождение полного курса вакцинации, или начало в срок до 15 июля курса вакцинации.

На предприятия, включенные в реестр, не будет распространяться требование о регулярном тестировании раз в четыре дня своих сотрудников, действующее сегодня, однако раз в неделю нужно будет направлять сведения об общей численности работников, работников, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР либо тестирования на антиген, имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие антител, начавших вакцинацию, либо прошедших полный курс вакцинации.

Отметим, что, по данным на 21 июля, из-за нарушения мер эпидбезопасности приостановлена деятельность девяти ивановских предприятий.