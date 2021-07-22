Токио, 22 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. На Олимпиаде в Токио выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает оргкомитет «Токио-2020».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что как минимум 12 человек, задействованных в проведении летних Игр, сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат.

При этом двое из них являются иностранными спортсменами, которые проживают на территории олимпийской деревни. Один из них — скейтбордист из Нидерландов, а другой — игрок в настольный теннис из Чехии.

Также коронавирус обнаружен у четырёх иностранцев, связанных с проведением Игр, и у пяти японских подрядчиков.