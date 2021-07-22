Москва, 22 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В четверг, 22 июля, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +22…+24 °С. Об этом 22 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Помимо этого, указывается, что северо-западный ветер в городе будет дуть со скоростью 7−12 м/с.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 23 июля также ожидается переменная облачность и без осадков, температура воздуха в городе составит +10…+12 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели жаркая погода, при которой температура воздуха будет выше +25 °C, может вернуться в Москву.