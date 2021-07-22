Москва, 22 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Штраф за использование мобильного телефона за рулём нужно увеличить до 10 тыс. рублей, считает руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Об этом говорится в его письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, сообщает 22 июля RT.

jarmoluk Водитель

Поводом для обращения общественника стало ДТП 16 июля в Москве на улице Авиаторов. Молодая девушка на автомобиле «Мазда» наехала на мать с тремя детьми, двое детей скончались от травм. Предположительно, девушка за рулём могла пользоваться телефоном.

Курдесов обратил внимание на то, что за пользованием телефоном за рулём водителей штрафуют на 1,5 тыс. рублей, тогда как стоянка на парковке для инвалидов, к примеру, наказывается штрафом в 5 тыс. рублей.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тыс. рублей», — заявил в обращении Курдесов.

Как сообщало ИА REGNUM, Виновница ДТП на улице Авиаторов находится в карантинном отделении СИЗО.

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