Москва, 22 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Как прогнозируют российские ретейлеры, цены на одежду и обувь в грядущем осенне-зимнем сезоне могут в результате удорожания стоимости перевозок и сырья вырасти как минимум на 10%. Об этом 22 июля сообщает РБК со ссылкой на представителей рынка.

(сс) Nick de Partee Одежда

По словам президента розничной сети Baon Ильи Ярошенко, в новом сезоне коллекции обуви и одежды могут стать дороже на 10−15%.

Также владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников отметил, что осенью одежда подорожает незначительным образом, однако в начале следующего года цены могут возрасти на 18−20%.

При этом он рассказал, что хлопок с начала года вырос в цене на 35%, а также «значительно» увеличилась стоимость всех связанных с «химией», то есть в где задействованы нефтепродукты, материалов. При этом он уточнил, что подорожало синтетическое волокно — эластан.

Кроме того, ретейлеры отмечают, что цены на одежду и обувь возрастут из-за роста расходы на логистику и сырье. Как отметил Андрей Павлов, основатель Zenden Group (сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte), стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу увеличилась в несколько раз в сравнении с 2020 годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Теперь цена доставки контейнера из Азии доходит до $10 тыс., в то время, как в минувшем году она составляла $3 тыс., вместе с тем, чем габаритнее товар или ниже его стоимость, тем дороже обходится его доставка.

Помимо этого, как отмечают ретейлеры, на рост цен на одежду и обувь повлияет ослабление российской национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Федеральная служба государственной статистики (Росстат) стало известно, что потребительские цены в России за период с 13 по 19 июля снизились в среднем на 0,01% после роста на 0,06% неделей ранее.