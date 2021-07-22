Москва, 22 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19 однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутник V», сообщила 22 июля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация

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Она уточнила, что пройти ее можно во всех прививочных центрах Москвы.

«В 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах», — сказала Ракова.

Проходить повторную вакцинацию рекомендуется через шесть месяцев после инъекции первым компонентом, напомнила она.,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что 11 российских регионов заметно лидируют по числу вакцинированных от коронавируса на 100 тыс. населения.

По её словам, в первую тройку по темпам вакцинации входят Краснодарский край, Московская и Тульская области. Также в числе лидеров — Ростовская, Липецкая и Смоленская области, Хакасия, Мордовия, Адыгея, Москва и Чечня.

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