Москва, 22 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Роспотребнадзоре считают маловероятным появление нового варианта коронавируса на Олимпиаде в Токио. Как заявил директор филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей.

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Он напомнил, что на Олимпийские игры приедут всего несколько тысяч человек.

«Появление на Олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что всё-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего», — пояснил в беседе с ТАСС Семенов.

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Он добавил, что мутации возникают в густонаселенных районах земного шара — Бразилии, Индии, Южной Африке, Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта. По его словам, чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них будет обходить вакцину.