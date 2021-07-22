Биолог оценил опасность штаммов COVID-19 для переболевших и привитых
Москва, 22 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В большинстве случаев от штамма коронавируса «Дельта» умирают люди из групп риска, сообщил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.
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По его словам, этот штамм очень активно распространяется среди групп риска, при этом для людей с иммунитетом после прививки или болезни этот штамм не более опасен, чем другие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появления новых штаммов коронавируса не исключил профессор шведского Каролинского института Йохан фон Шриб. По его словам, заразность «Дельты» на 50−60% выше, чем у других штаммов. Самым эффективным средством защиты от распространения столь опасного штамма фон Шриб считает иммунизацию от COVID-19.
Кроме того, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта
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